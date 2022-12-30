Аверин признался в любви Порошиной и предложил ей стать его женой

Актер Максим Аверин неожиданно сделал предложение своей коллеге Марии Порошиной, признавшиь ей в чувствах.

Максим Аверин неожиданно признался в чувствах Марии Порошиной, призвав коллегу рассмотреть его кандидатуру в качестве супруга.

Признание в любви Порошиной произошло в эфире шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1". Актриса стала главной героиней выпуска, а в студию пришли близкие и коллеги знаменитости, среди которых был и Аверин.

Актер признался, что в большие карие глаза Марии нельзя не влюбиться.

Максим рассказал, что его мама всегда хотела, чтобы он женился на коллеге. После артист спросил у главной героини передачи, может быть, не поздно исправить ошибки молодости.