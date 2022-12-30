СК России возбудил уголовное дело против главкома ВС Украины

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против главкома ВСУ генерала Валерия Залужной.

После того, как в Мариуполе были обнаружены останки 3 тысяч убитых мирных жителей, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Ему инкриминируется преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Также возбуждены уголовные дела в отношении ряда должностных лиц высшего звена ВСУ и командующего Нацгвардией Украины генерала Юрия Лебедя.