СК России возбудил уголовное дело против главкома ВС Украины
2022-12-30 13:06
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против главкома ВСУ генерала Валерия Залужной.
После того, как в Мариуполе были обнаружены останки 3 тысяч убитых мирных жителей, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Ему инкриминируется преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Также возбуждены уголовные дела в отношении ряда должностных лиц высшего звена ВСУ и командующего Нацгвардией Украины генерала Юрия Лебедя.
Опубликовано: Максим Алексеев