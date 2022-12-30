В Украине сигнал об опасности воздушного нападения прозвучал по всей стране

Во всех областях и столице Украины прозвучали сигналы, сообщающие о воздушной опасности.

Сигнал о воздушной опасности прозвучал по всей территории Украины, свидетельствуют карты онлайн-радаров минцифры Украины.

Ранее, в пятницу сигнал звучал во всех восточных областях страны.

Российские удары по объектам российской инфраструктуры начали наносить 10 октября 2022 года. За два дня до этого был совершен теракт на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили спецслужбы Краины.