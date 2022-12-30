По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

В пятницу, 30 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги из-за ракетной угрозы, жителей просят не игнорировать сигнал.

Обозреватели «Страны» утверждают, что в Николаевской области прогремел мощный взрыв, однако официальной информации о «прилётах» со стороны ВС РФ на данный момент нет.