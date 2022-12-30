The Hill: встреча Байдена и Зеленского создала основу будущих переговоров России и Украины

Встреча президентов США и Украины создала основу для будущих мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Страны Запада готовы остановить конфликт в Украине, чтобы сконцентрироваться на проблемах собственной экономики, сообщает политических обозреватель издания The Hill Авраам Шама.

По мнению эксперта, вопрос мирных переговоров поднимался на личной встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

"Наедине лидеры, вероятно, обсудили вопрос прекращения огня и заложили основу для будущих переговоров", - пишет Шама.

Автор публикации отметил, что США и ЕС стремятся как можно быстрее остановить конфликт в Украине в связи с негативными последствиями введения санкций против России.