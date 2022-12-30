СК РФ: в Мариуполе обнаружены тела свыше 3000 убитых мирных жителей

В СК РФ сообщили об обнаружении свыше 3000 тел убитых мирных жителей в освобождённом от ВСУ городе Мариуполь.

30 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации, сообщило о том, что после отступления подразделений Вооружённых сил Украины из Мариуполя в городе были обнаружены тела свыше трёх тысяч мирных жителей.

В СК РФ пояснили, что лишённые возможности покинуть Мариуполь и перемещаясь в поисках пропитания, мариупольцы стали живой мишенью для бойцов ВСУ, которые совершали их убийства из различных видов вооружения.

Отмечается, что российские следователи намерены создать ДНК-базу убитых украинскими войсками жителей Мариуполя из-за существенных сложностей в установлении их личностей.