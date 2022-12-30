Песков выразил крайнюю обеспокоенность падением украинской ракеты в Беларуси

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что падение украинской ракеты на территории Беларуси вызывает крайнюю обеспокоенность как у Минска, так и у Москвы.

30 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ракетный инцидент в Беларуси, выразив крайнюю обеспокоенность данным событием.

Песков также подчеркнул факт того, что российские и белорусские военнослужащие находятся в постоянном контакте друг с другом, что позволяет «оперативно обмениваться самой чувствительной информацией».