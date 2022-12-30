Глава МИД Украины: ЗРК Patriot стал психологическим переломом в поставках оружия Киеву

Глава внешнеполитического ведомства назвал поставки ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия Украине.

Поставка Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot стал психологическим переломом в вопросе поставок вооружений в Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Мы больше года боролись за эти системы и наконец этого добились. Поставки Patriot - это не просто политическое решение, это психологический перелом в вопросах поставки вооружений", - сказал он.

Система противоздушной обороны Patriot, дальнего радиуса действия, вошла в очередной пакет помощи США для Украины по итогам договоренности лидеров двух стран в Вашингтоне.