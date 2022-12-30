ТАСС: российские спецслужбы предотвратили теракт в Энергодаре

Российские спецслужбы предотвратили попытку украинских диверсантов устроить теракт в новогоднюю ночь в Энергодаре.

30 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на силовые структуры Запорожской области, сообщило о предотвращении теракта против мирных жителей города Энергодар, который украинские спецслужбы планировали устроить в новогоднюю ночь.

Отмечается, что российские силовики обнаружили в одном из дворов Энергодара начиненный взрывчатым веществом автомобиль, который впоследствии эвакуировали и уничтожили на специальном полигоне.