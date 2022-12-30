Газ в Европе подешевел на 11% до отметки ниже $850 за тысячу кубометров

Цены на природный газ в странах Европы снизились на 11% и опустились до отметки ниже 850 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость природного газа в странах Европы опустилась ниже отметки ниже 850 долларов за тысячу кубометров, потеряв 11% от первоначальной цены, свидетельствуют данные лондонской фондовой биржи.

Январские фьючерсы крупнейшего европейского хаба TTF( Нидерланды) открыли торги с отметкой в 925,2 доллара. Уже по состоянию к середине дня цена снизилась на 11% до 839,3 долларов.

Стоимость газа на отметке ниже 850 долларов зафиксирована впервые с 21 февраля 2022 года.