Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб при обстреле Донецка

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб замначальника отдела военного следственного управления СК Евгений Рыбаков.

30 декабря российская газета «Коммерсантъ», со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации, сообщила о гибели при артиллерийском обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Объединенной группировке войск Евгения Рыбакова.

Отмечается, что по факту гибели подполковника юстиции Рыбакова возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.