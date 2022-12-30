Вольфович допустил наращивание совместной группировки войск Беларуси и России

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович допустил наращивание совместной группировки войск Союзного государства в зависимости от ситуации.

30 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович не исключил наращивание совместной региональной группировки войск с Россией.

Вольфович пояснил, что решение о наращивании совместной группировки войск будет приниматься в зависимости от динамики ситуации и уровня угрозы национальной безопасности Беларуси.