Интимная близость под Новый год может быть опасна

Заниматься любовью в праздничную ночь чревато не очень приятными последствиями. Об этом предупредил доктор медицинских наук Роман Горенков.

Почему от любовных утех в новогодние праздники лучше воздерживаться? Есть несколько причин, и первая - злоупотребление спиртным.

В эти дни люди позволяют себе выпить лишнего и плохо контролируют ситуацию. Что из этого получается, объяснил Роман Горенков:

"Не стоит заниматься сексом на праздниках в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное и секс – это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Плюс в таком состоянии может быть незащищенный секс, что чревато различными венерическими заболеваниями. В этом вопросе надо соблюдать большую осторожность, потому что алкоголь расслабляет, человек может потерять контроль над собой"

Вместе с тем, полноценная сексуальная жизнь очень важна для каждого человека. Не стоит лишать себя этого удовольствия, которое положительно влияет на здоровье.

Но только в трезвом виде! Что касается меры, то тут уже каждый устанавливает свои правила. Многое зависит от личных особенностей и предпочтений, а также от возрастных характеристик.

"Секс в умеренных количествах всегда приводит к усилению метаболических процессов, выработке половых гормонов и в целом положительно влияет на организм. Те, кто не практикуют сексуальные нагрузки, быстро набирают вес"

Как правило, молодым людям интимные встречи нужны чаще - кому-то хватает одного раза в день, кому-то нужно больше. И это норма для такого возраста.

Более зрелые мужчины и женщины, согласно статистике, радуют собой друг друга чуть реже, в среднем до одного раза в неделю. И тут тоже все соответствует возрастным особенностям.

Но в целом, подводить интимную жизнь под какие-то рамки и нормы нельзя, эта та сфера отношений, где законы устанавливают двое.