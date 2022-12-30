Масштабные военные учения «Zolfqar 1401» начались а Иране с призыва к США покинуть регион

Совместные военные учения под названием «Zolfqar 1401» начались в Иране с призыва к США и Великобритании покинуть регион.

Заместитель командующего иранской армии адмирал Хабиболла Сайяри объявил о начале масштабных военных учений «Zulfiqar 1401» и призвал США и Великобританию покинуть регион Западной Азии, сообщает национальное агентство Tasmin.

"Присутствие внерегиональных стран-поджигателей войны не приносило региону ничего, кроме войн и оккупации. Все они должны покинуть регион, особенно США и Великобритания", - сказал он.

Сайяри подчеркнул, что в маневрах задействованы пехотные, бронетанковые части, а также войска ПВО и ВВС.