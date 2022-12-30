«РИА Новости»: доступ людей на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

В Москве ограничат доступ людей на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную в новогоднюю ночь.

30 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, сообщило о том, что в новогоднюю ночь доступ людей на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную будет ограничен.

Согласно информации «РИА Новости» ограничение на доступ жителей и гостей столицы России на данные локации в Москве будет действовать в период с 18 вечера до 7 утра.