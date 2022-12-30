В Кремле рассказали о требующих «победоносного» завершения главных делах
2022-12-30 17:02
Пресс-секретарь Кремля рассказал о требующих «победоносного» завершения главных делах президента России.
Главный приоритетом для Владимира Путина в будущем году будет работа, так как страна переживает судьбоносный период в своей истории, а также дела, с которыми страна столкнулась в этом году, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Главными будут те дела, с которыми страна столкнулась в этом году и завершить их нужно эффективно и победоносно", - сказал Песков.
В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию в Украине, которую Владимир Путин назвал "вынужденной" и "необходимой.
Опубликовано: Максим Алексеев