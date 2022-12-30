Миланский театр все же отменил балет «Распутин» с участием Полунина

APS
2022-12-30 17:30

Миланский театр Арчимбольди все же отменил спектакль с участием российского танцовщика Сергея Полунина из-за его татуировок.

«После кампании против появления Полунина в спектакле «Распутин — Ein Tanz-Drama» в социальных сетях отказ стал вопросом политической и моральной ответственности перед лицом напряженности и угроз», заявила администрация Арчимбольди. 

Как известно у Полунина целых три тату с изображением Птуина: на груди и плечах. 

Опубликовано: Тарас Медведев







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