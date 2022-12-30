Семь человек погибли при взрыве в ресторане в городе Айдын в Турции

Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что в результате взрыва в местном ресторане погибли семь человек.

30 декабря турецкий телеканал TRT Haber, со ссылкой на губернатора Айдына Гусейна Аксоя, сообщил о том, что в городе Айдын в районе Назилли прогремел мощный взрыв в ресторане.

Аксой уточнил, что в результате взрыва в Айдыне, по предварительной информации, погибли семь человек. Обстоятельства произошедшего в Западной Турции на данный момент уточняются.