Экс-президент Франции Франсуа Олланд признал, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине на усиление ВСУ.

30 декабря бывший президент Французской Республики Франсуа Олланд в интервью украинскому интернет-изданию The Kyiv Independent подтвердил слова бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года.

Олланд с уверенностью заявил, что «заслугой Минских соглашений» стало значительное усиление военного потенциала Украины, армия которой по сравнению с 2014 годом «стала лучше обучена и оснащена».