Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения были попыткой дать время Украине
2022-12-30 18:08
Экс-президент Франции Франсуа Олланд признал, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине на усиление ВСУ.
30 декабря бывший президент Французской Республики Франсуа Олланд в интервью украинскому интернет-изданию The Kyiv Independent подтвердил слова бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года.
Олланд с уверенностью заявил, что «заслугой Минских соглашений» стало значительное усиление военного потенциала Украины, армия которой по сравнению с 2014 годом «стала лучше обучена и оснащена».
Опубликовано: Диана Мудреченко