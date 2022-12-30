Варикоз и алкоголь: как совместить и нормально отметить Новый год

Бокал шампанского в праздничную ночь хочется выпить каждому. Люди с проблемными венами не исключение. Как правильно совмещать спиртное и лечебные препараты, объяснил хирург-флеболог Армен Авакян.

Не все лекарства можно совмещать с алкоголем. Как быть, если при варикозе нужно постоянно быть на таблетках, а Новый год отметить очень хочется.

Флеболог Армен Авакян:

"Пациенты, у которых есть проблемы с поверхностными или глубокими венами в виде тромбоза, не варикоза, а именно тромбоза, часто принимают кроверазжижающие препараты. Если употреблять параллельно алкоголь, он усиливает действие препаратов. Это может приводить к кровотечениям"

Если очень хочется "по-человечески" встретить Новый год, можно один день сделать исключение и отказаться от приема препаратов.

К сожаленью, совет хорош не для всех. В отдельных случаях исключений делать ни в коем случае нельзя.

И лучше организовать безалкогольный праздник, чем рисковать здоровьем или даже жизнью.

Например, при диагнозе "мерцательная аритмия" кроверазжижающие препараты надо пить постоянно. Даже отмена на один день может спровоцировать образование тромбов.

Как распознать тромбоз:

"Первый клинический признак тромбоза – это ассиметричный выраженный отек одной из ног. Вы просыпаетесь утром, а одна нога, голень или бедро, значительно шире диаметром, чем вторая, и есть болезненные ощущения. Это означает нарушение свертываемости крови в сосудах, когда образуются сгустки и блокируется кровоток. Это смертельно опасное заболевание"

В этом случае только внимательное отношение к себе и своему здоровью убережет от летального исхода и значительно продлит жизнь.