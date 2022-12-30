Буданов заявил, что Россия якобы начнёт новую волну мобилизации 5 января

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что 5 января Россия якобы начнёт новую волну мобилизации для участия в спецоперации.

30 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов безосновательно заявил о том, что власти России якобы «сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации» для участия в спецоперации.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин менее месяца назад сообщил о том, что в настоящее время нет никаких факторов, которые могли бы стать причиной проведения дополнительной мобилизации для участия в специальной военной операции России на Украине.

Помимо прочего, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вчера, 29 декабря, в ходе прямой линии рассказал о том, что Чечня без мобилизационных мероприятий перевыполнила план на более 200% за счёт добровольцев, что свидетельствует об отсутствии необходимости в проведении второй волны мобилизации.