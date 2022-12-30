В Турции из-за взрыва бытового газа в шашлычной погибли 7 человек

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в пятницу в результате взрыва газа в шашлычной на западе Турции, сообщили местные власти.

По данным турецких СМИ, еще четыре человека получили ранения, а подозреваемый в причастности к аварии арестован, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

На кадрах, транслируемых турецкими телеканалами, видно, как экстренные службы работают перед зданием шашлычной с почерневшим фасадом и выбитыми окнами.





