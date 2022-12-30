Власти США должны были прислушаться к требованиям России по нерасширению НАТО на восток, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

30 декабря бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для интернет-издания 19FortyFive заявил о том, что американскому правительству стоило согласиться на требования Российской Федерации о нерасширении Североатлантического альянса на восток, а не провоцировать начало конфликта на Украине.

Бэндоу отметил, что если бы Белый дом не оказывал киевскому режиму многомиллиардную военную и финансовую помощь, а направлял средства на развитие экономики США, то американцы «гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом».