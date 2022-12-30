Глава МИД Австрии Шалленберг: Россию нельзя игнорировать

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью АРА заявил, что Россию нельзя игнорировать при создании новой архитектуры безопасности.

Дипломат сказал, что сейчас у Европы «меньше нуля» пересечений с Россией, однако создать эффективную архитектуру безопасности без учета интересов РФ невозможно.

По словам Шалленберга, Россия отбрасывает все принципы и предпосылки, разработанные после Второй мировой войны.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что в РФ надеется на здравый смысл политиков в Европе в части пересмотра антироссийских санкций.