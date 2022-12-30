Актриса Елена Ксенофонтова в третий раз вышла замуж

Позади у нее остались два неудачных брака, побои гражданского мужа и многолетние судебные тяжбы за детей и жилплощадь.

Елена Ксенофонтова после последнего гражданского брака перестала делиться подробностями личной жизни. Долгие годы в ее соцсетях были фото исключительно с коллегами, иногда - кадры с детьми. Но недавно появился кадр с мужчиной, благодаря которому все узнали, что Елена влюблена и счастлива

Еще через неделю, 30 декабря, появилось новое фото - из ЗАГСа.

Знаменитость ограничилась кратким комментарием, и ничего о новом избраннике не рассказала. Она просто сообщила, что сказала ему: "Да"!

Друзья, знакомые и интернет-пользователи поздравили артистку:

«Рады за вас. Такая леди должна быть счастлива»; «Поздравляю от всего сердца!»; «Счастья вам, Елена, вы его заслужили, как никто другой».

Первые два брака Ксенофонтовой завершились без скандалов. А вот третий, гражданский, с адвокатом Александром Рыжих, заставил актрису страдать. Мужчина не раз поднимал на нее руку, использовал метод психологического насилия, а потом втянул ее в судебные тяжбы за детей и имущество, которые пока еще не закончились.