К 2035 году 83% машин в России будут отечественными

Российское правительство утвердило стратегию развития автопрома, рассчитанную на период до 2035 года.

Согласно этому документу, к 2035 году доля автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке должна вырасти до 83%.

Кроме того, стратегия предусматривает отправку 3% производимых автомобилей на экспорт в 2025 году.

Еще через 5 лет экспортные поставки должны вырасти до 10%, а к 2035 году – до 15% от общего объема производства.