Das Erste: в следующем году Германию ждет промышленный спад

Издание Das Erste сообщает, что в 2023 году большинство промышленных объединений ждет спада производства в ФРГ.

Основная причина заключается в высоких расходах на электроэнергию. Свою роль играет и дефицит квалифицированных работников.

В материале сказано, что в прошлом году немецкая строительная отрасль процветала, а сейчас столкнулась с ростом расходов и процентов по кредитам.

Тем временем гостиничная сфера восстанавливается после пандемии. Эксперты также указывают на сложности в привлечении квалифицированных специалистов в нынешних условиях.