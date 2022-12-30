МАГАТЭ сообщило об отключении резервной линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило, что резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена из-за обстрела.

30 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ, сообщило о том, что резервная линия электропередачи Запорожской атомной электростанции в Энергодаре отключена.

В Международном агентстве по атомной энергии пояснили, что отключение резервной линии электропередачи ЗАЭС произошло из-за повреждений, вызванных обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины.