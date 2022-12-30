На самом деле морковь и черника не улучшают зрение: это всеобщее заблуждение

В этом убеждена врач-диетолог Маргарита Арзуманян. Постоянное употребление этих продуктов никак не влияет на остроту зрения.

Если человек начал плохо видеть, то морковь и черника не окажут волшебного действия и не восстановят функции органов зрения.

Распространенное мнение о пользе этих продуктов оказалось лишь одним из многочисленных мифов.

Поддерживать здоровье глаз, конечно, надо. И сбалансированное питание из разнообразных блюд будет совсем не лишним.

Маргарита Арзуманян:

"Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3 – это любая рыба"

Лютеин можно добыть из салатов с зеленью. Цинк в большом количестве содержится в бобовых. Необходимые витамины для зрения есть в орехах и семенах.

Вывод: нет какого-то одного волшебного продукта для улучшения зрения.

Важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, необходимо насытить организм всеми нужными элементами в полном объеме. Тогда проблем не будет не только со зрением но и со здоровьем в целом.