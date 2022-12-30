В МАГАТЭ объяснили отключение резервной электролинии к Запорожской АЭС

По информации МАГАТЭ, резервная линия передачи электроэнергии на Запорожскую АЭС была отключена из-за повреждений во время обстрелов.

Это произошло поздно вечером 29 декабря. В этот день Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

В МАГАТЭ отмечают, что сейчас подача электроэнергии на ЗАЭС для охлаждения реакторов осуществляется по единственной линии электропередачи.

На данный момент нет точной информации по поводу степени повреждения резервной линии, но ее уже ремонтируют.