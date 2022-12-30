«Сущность Сатаны»: американская ядерная бомба, убившая своих создателей

В то время как первая и вторая бомбы убили и ранили сотни тысяч японцев, проклятие третьей постигло американских ученых.

Это было 12 августа 1945 года, когда бомба, известная как «Ядро дьявола», была готова и ждала приказа запустить ее по ошеломленной Японии после двух самых смертоносных ударов.

Неделей ранее бомба «Малыш» была взорвана в Хиросиме, а затем бомба «Толстяк» - сброшена на Нагасаки.Это были первые и единственные две атаки с применением ядерного оружия, унесшие жизни около 200 000 человек.

Но если бы все немного изменилось, случилась бы и третья атака, не менее массовая, если не крупнее их.

После того, как ядерная бомба в Нагасаки доказала, что удар по Хиросиме не был ошибкой, Япония капитулировала во Второй мировой войне, а именно 15 августа 1945 года.

Японское радио передало записанную речь императора Хирохито, в которой он объявил о своем подчинении требованиям союзных войск. Японцы впервые массово услышали голос одного из своих императоров, но для ученых-ядерщиков из лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико это было важнее.

Они поняли, что ядро ​​атомной бомбы, которое они назвали «ядром дьявола», весом 6,2 килограмма и состоящее из очищенного плутония и галлия, не будет необходимо в военных действиях после капитуляции Японии.

Инструменты для этой бомбы хранились на американском объекте для дальнейших испытаний. В то время как первая и вторая бомбы убили и ранили сотни тысяч японцев, проклятие третьей постигло американских ученых.

Ученые знали об опасностях, подстерегающих их из-за «дьявольского ядра», особенно когда они проводили с ним эксперименты. И «огонь спящего зверя» затронул физика Гарри Даглаяна. Вечером 21 августа 1945 года он был в лаборатории один, не считая охранника, что являлось нарушением правил техники безопасности.

Во время работы ученый окружил плутониевый шар кирпичами из карбида вольфрама, которые помогают достичь критической точки, и после размещения кирпича за кирпичом машина контроля нейтронов плутония показала, что он вот-вот станет сверхкритическим, если будет помещено больше.

Гарри неловко вытащил кирпич, он упал на вершину сферы, породив синий свет и сильную волну тепла. После этого ученый начал чувствовать боль в руке - признак того, что получил смертельную дозу радиации. На руке быстро распространились язвы, и в конце концов он впал в кому после нескольких дней тошноты и боли.

Через 25 дней специалиста не стало. Охранник же получил несмертельную дозу радиации.

Но эссенция дьявола на этом не остановилась. После смерти Дагляна соответствующие органы внесли изменения в технику безопасности, но в следующем году они не предотвратили несчастный случай со смертельным исходом.

21 мая 1946 года аналогичный эксперимент проводил коллега Деглаяна, физик Луи Слотин. И ошибся в сердце ядерной бомбы, когда опустил на него бериллиевый купол.

Это привело к реверсу движения нейронов в ядерном сердце и подтолкнуло его к критической стадии: купол упал на ядро, и это привело к возникновению бериллиевого пузыря.

Другой ученый, находившийся в комнате, Реймер Шрайбер, обернулся на звук, почувствовал тепло и увидел синюю вспышку. Слотин и еще семеро находившихся на месте, в том числе фотограф и охранник, подверглись облучению, но именно Слотин погиб в результате инцидентов.

После первоначального приступа тошноты и рвоты казалось, что он поправляется в больнице, но в течение нескольких дней ученый умер.