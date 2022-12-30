Французский политик Флориан Филиппо заявил, что финансовая помощь Украине является ограблением века.

30 декабря лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter раскритиковал оказываемую коллективным Западам многомиллиардную финансовую помощь.

Филиппо утверждает, что в январе 2023 года действующий президент Украины Владимир Зеленский вместе с международной инвестиционной компанией Black Rock и главой Европейского парламента Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на деньги простых европейцев.