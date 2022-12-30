Reuters: американская Chevron отправила в Венесуэлу танкер за нефтью впервые за 4 года

Агентство Reuters сообщает, что американская компания Chevron впервые за 4 года отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью.

Ранее компания получила от Минфина США генеральную лицензию на совместную добычу и переработку нефти с венесуэльской структурой.

Эта нефть предназначена для поставок на американский рынок. Лицензия действует в течение полугода.

В компании Chevron заявили, что ослабление санкций США позволит коммерциализировать нефтедобычу в Венесуэле.