Reuters: американская Chevron отправила в Венесуэлу танкер за нефтью впервые за 4 года
2022-12-30 20:38
Агентство Reuters сообщает, что американская компания Chevron впервые за 4 года отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью.
Ранее компания получила от Минфина США генеральную лицензию на совместную добычу и переработку нефти с венесуэльской структурой.
Эта нефть предназначена для поставок на американский рынок. Лицензия действует в течение полугода.
В компании Chevron заявили, что ослабление санкций США позволит коммерциализировать нефтедобычу в Венесуэле.
Опубликовано: Светлана Репина