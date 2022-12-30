Переохлаждение ног допускать нельзя, это приводит к болезням

Врач-хирург, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев объяснил, почему ноги обязательно нужно держать в тепле и не позволять им переохлаждаться.

Слишком долгое пребывание на холоде с замерзанием конечностей чревато заболеваниями суставов. Об этом предупредил специалист Андрей Уфимцев.

"Переохлаждение ног может приводить к воспалению оболочки сустава, что в последующем может протекать с болевым компонентом, с ограничением подвижности ног. Могут появляться артриты, может происходить деформация суставов"

Это еще не все. Опасности подвергаются и сосуды, а это уже новый букет заболеваний.

От переохлаждения воспаляются стенки сосудов, появляются микротравмы, деформируется внутренняя часть сосудистого русла. От этого появляются бляшки, затрудняющие кровоток.

Трудности с кровообращением часто отражаются на коже, она воспаляется, могут развиваться некрозы. Такие последствия возможны при длительном переохлаждении.

Как одеваться зимой, чтобы сберечь ноги от замерзания:

"Это может быть термобелье, есть специальные комплекты с обогревом. Есть носки с обогревом, обувь с обогревом, то есть дополнительные элементы, которые создают тепловой эффект, в результате чего можно поддерживать комфортную для сосудов и суставов температуру. Если вам приходится длительное время находиться на улице, старайтесь больше двигаться и по возможности уходить в теплое помещение"

Пережить холодную зиму без последствий поможет разумное отношение к своему здоровью.

Одеваться надо так, чтобы было тепло, и только во вторую очередь думать о привлекательности зимнего гардероба.