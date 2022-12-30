Украина вышла из соглашения с Россией по использованию пограничных водных объектов

Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по использованию и охране пограничных водных объектов.

В пятницу, 30 декабря 2022 года, российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что украинский Кабинет министров разорвал соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране водных объектов, по которым проходит российско-украинская граница.

Данное соглашение между Украиной и Российской Федерацией было заключено 19 октября 1992 года в городе Киеве, исходя из желания сохранять и улучшать экологическое состояние трансграничных водных объектов и определить принципы их совместного использования.