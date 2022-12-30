Столтенберг призвал готовиться к новым наступлениям армии России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки к новым наступлениям российских войск в рамках спецоперации на Украине.

30 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому информационному агентству DPA заявил о том, что страны коллективного Запада не должны недооценивать Российскую Федерацию.

Столтенберг также выразил свою уверенность в необходимости подготовки к «долгосрочным и новым российским наступлениям» в ходе специальной военной спецоперации России на Украине.