Столтенберг призвал готовиться к новым наступлениям армии России
2022-12-30 21:02
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки к новым наступлениям российских войск в рамках спецоперации на Украине.
30 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому информационному агентству DPA заявил о том, что страны коллективного Запада не должны недооценивать Российскую Федерацию.
Столтенберг также выразил свою уверенность в необходимости подготовки к «долгосрочным и новым российским наступлениям» в ходе специальной военной спецоперации России на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко