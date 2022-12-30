Полянский: Россия не пытается уничтожить государственность на Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ не пытается уничтожить государственность на Украине.

По его словам, никто из руководителей спецоперации никогда не говорил о том, что Украина не должна сохраниться.

Полянский отметил, что Запад пытается обвинить Росиию в попытках русификации Украины и ее уничтожения.

Он подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности и реальным целям России.