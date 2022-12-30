Полянский: Россия не пытается уничтожить государственность на Украине
2022-12-30 21:12
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ не пытается уничтожить государственность на Украине.
По его словам, никто из руководителей спецоперации никогда не говорил о том, что Украина не должна сохраниться.
Полянский отметил, что Запад пытается обвинить Росиию в попытках русификации Украины и ее уничтожения.
Он подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности и реальным целям России.
Опубликовано: Светлана Репина