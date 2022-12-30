В США обнародовали налоговые декларации Дональда Трампа
2022-12-30 21:21
В США обнародовали налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год.
Глава комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил заявил, что Трамп не является обычным налогоплательщиком.
Он отметил, что для бывших президентов США действует особая ответственность в плане отчетности.
Ранее прокуратура Нью-Йорка предъявила компании Трампа Trump Organization обвинение в неуплате налогов.
Опубликовано: Светлана Репина