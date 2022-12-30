Удивительная женщина Агата Кристи: подборка интересных фактов о ней и ее творчестве

Невероятно талантливая писательница, умная и обаятельная женщина, сумевшая в 40 лет покорить молодого ухажера и прожить с ним долгую счастливую жизнь. Королева детективного жанра, по книгам которой снято немало фильмов.

Знаменитые личности всегда притягивают к себе интерес. Необычные факты биографии помогают глубже постичь творчество гения и открыть для себя новые грани его таланта.

Агата Кристи никогда не училась в школе, образование она получила от матери и приходящих гувернанток.

Первая книга была написана "на спор" с сестрой Мэдж.

В 1922 году Агата Кристи совершила кругосветное путешествие.

Первый детектив не хотели публиковать пять лет. "Загадочное происшествие в Стайлзе" взяли только в шестом издательстве.

Книгу "Вдали весной" писательница написала за одни выходные.

После гибели Эркюля Пуаро, экранного персонажа, созданного по книгам Агаты Кристи, издание "Нью-Йорк таймс" опубликовало некролог в его честь.

В честь королевы детектива назвали один из сортов розы.

В 1948 году издательство "Пингвин букс" всего за сутки опубликовало миллион книг Агаты Кристи. Это был первый случай выпуска детективов таким тиражом.

Стопка всех американских изданий книги "Опасность дома на окраине" ("Загадка Эндхауза") могла бы достать в высоту до самой Луны.

Настольными книгами писательницы были "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Голубой карбункул" Конана Дойла.

При жизни Агата Кристи лично встречалась с двумя королевами Англии: Елизаветой Первой и Елизаветой Второй.

Агата Кристи в 40 лет вышла замуж за мужчину, который был младше ее почти на 15 лет. С ним она прожила до самой смерти - более 45 лет.

Королева детектива писала даже в 80-летнем возрасте, несмотря на поставленный ей диагноз старческого слабоумия.