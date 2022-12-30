The Thaiger: потасовка на двойной свадьбе в Таиланде закончилась убийством жениха

29 декабря на двойной свадьбе в провинции Таиланда Транг произошло убийство одного из женихов.

Две пары друзей решили организовать свадьбы в один день. Но во время церемонии невесты поссорились.

Между ними началась драка, к которой присоединились и женихи. Потом один из них выстрелил в другого.

Молодой человек умер на месте от ран. Вторая пара скрылась на автомобиле, сейчас их разыскивает полиция.