The Thaiger: потасовка на двойной свадьбе в Таиланде закончилась убийством жениха
2022-12-30 21:46
29 декабря на двойной свадьбе в провинции Таиланда Транг произошло убийство одного из женихов.
Две пары друзей решили организовать свадьбы в один день. Но во время церемонии невесты поссорились.
Между ними началась драка, к которой присоединились и женихи. Потом один из них выстрелил в другого.
Молодой человек умер на месте от ран. Вторая пара скрылась на автомобиле, сейчас их разыскивает полиция.
Опубликовано: Светлана Репина