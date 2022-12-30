У Крымского моста собралась пробка автомобилей на 5 км

30 декабря у Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка из автомобилей, которая растянулась более чем на 5 км.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщают, что сейчас пункты пропускают по 190 автомобилей за час.

Таким образом, проезд через мост занимает несколько часов. В штабе просят водителей учитывать это при планировании поездок.

Отмечается также, что необходимо дополнительное время на прохождение обязательного досмотра.