Первые признаки обморожения и правильные действия в этой ситуации

Спасатель МЧС рассказал, как выявить у себя обморожение и что в этом случае надо предпринять. Угрожающее состояние может возникнуть даже при нулевой температуре.

Все обычно думают, что обморожение можно получить только при диком холоде. Но это совсем не так.

Значительные повреждения отдельных участков тела могут наступить и при температуре в ноль градусов.

Об этом предупредил сотрудник МЧС Эдуард Халилов:

"Мы боимся не столько низкой температуры, сколько ветра и влажности, потому что они сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности. Обморожение связано с теми частями тела, которые находятся без защиты"

Обычно обморожению подвергаются пальцы рук и ног, нос или уши. Кровь отливает от периферии к центру, происходит спазм сосудов. В этой ситуации еще можно помочь себе самостоятельно.

Надо начинать растирать замерзшие участки, активно шевелить пальцами рук и ног, вызывая к этим зонам прилив крови.

"Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки – в этой ситуации уже нельзя растирать. Задача человека – зайти как можно быстрее в теплое помещение"

Дальше надо поскорее снять замерзшую одежду и согреться, выпить горячее сладкое питье, съесть горячий жирный бульон, чтобы впустить тепло изнутри и подкрепить организм калориями.

Если улучшения не наступили и после этих мер, то нужно срочно обращаться к врачам.

Предупредить замерзание можно следующим образом:

"Находитесь на улице столько времени, чтобы это было безопасно для вас, имейте хорошую, не тесную обувь с толстой подошвой, с теплой стелькой. Обязательно имейте защиту рук, надевайте головной убор, который защищает ваши уши, по возможности защищайте шею и подбородок"

Защитить себя от мороза не так уж и сложно, главное, перед каждым выходом на улицу не лениться утепляться как следует и относиться серьезно к возможным последствиям.