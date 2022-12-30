Генсек НАТО Столтенберг: необходимо готовиться к новым наступлениям России
2022-12-30 22:37
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA заявил, что Россию нельзя недооценивать.
Он также отметил, что сейчас необходимо готовиться к новым наступлениям российских военных на Украине.
По словам Столтенберга, Россия мобилизует большое количество военнослужащих, поскольку ее цель заключается в получении контроля над Украиной.
Ранее Столтенберг говорил о том, что поставки оружия украинским военным ускорят достижение перемирия.
Опубликовано: Светлана Репина