Две главные причины, которые приводят к выпадению волос после простуды

После перенесенного простудного заболевания некоторые люди могут заметить у себя выпадение волос. Почему так происходит, рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

К простуде иногда приводит неблагоразумное и легкомысленное поведение самих людей.

Например, кто-то может выскочить на мороз с влажными после мытья волосами, другой "геройски" ходит зимой без головного убора, получая взамен обморожения, мигрени, ангину и прочие "радости".

Простудные заболевания, в свою очередь, чреваты не только плохим самочувствием и временным выпадением из привычного ритма жизни, но и другими печальными последствиями.

Например, выпадением волос. При повышении температуры тела, волосяные луковицы могут реагировать именно таким образом.

Юлия Нагайцева:

"Когда у нас с вами поднимается высокая температура, наш организм пытается быстрее восстановиться. Он сохраняет микроэлементы и витамины для жизненно важных систем и органов, переставая расходовать их на волосы. В этот период волосы уходят в фазу покоя, которая может быть достаточно длительной. Обычно она протекает около трех месяцев"

После "фазы покоя" начинается активное выпадение ослабленных волос.

Вторая причина, помимо высокой температуры, - обилие лекарств и витаминов, которыми человек лечится во время простуды.

Реактивное выпадение волос провоцируют обычно антибиотики.

"Кроме того, в период заболевания люди начинают закидываться витаминами. Так, в последнее время у нас начали активно употреблять витамин А, который в больших дозировках вызывает выпадение волос"

Если ситуация с волосами не нормализуется после 4-6 месяцев, нужно обратиться за помощью к специалисту.