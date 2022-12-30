Экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были способом выиграть время для усиления ВСУ.

Я согласен с Ангелой Меркель в том плане, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, чтобы она смогла усилить свою армию, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

"Ангела Меркель была права. С 2014 года Украина усилила свою армию. Эта заслуга Минских соглашений", - сказал бывший французский лидер.

Олланд уточнил, что обстановка в 2014 году была крайне не благоприятна для Украины, а Запад нуждался в передышке.