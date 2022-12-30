Кулеба: передача Украине систем ПВО Patriot стала психологическим переломом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Украине систем противовоздушной обороны Patriot стали психологическим переломом.

Он отметил, что Украина боролась за такие вооружения больше года, но США отказывались поставлять его.

Кулеба считает, что это значительное продвижение вперед в сфере поставок оружия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что системы ПВО Patriot будут включены в следующий пакет помощи Украине.