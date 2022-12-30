Какой выпечки нужно опасаться, чтобы не заработать себе рак

Специалист по лечению пищевых расстройств рассказал об опасных видах выпечки и научил выбирать мучные изделия правильно.

При покупке хлеба, батона и другой выпекаемой мучной и кондитерской продукции нужно следовать определенным правилам.

Это поможет обезопасить себя от развития опасного заболевания. Самыми безобидными считаются изделия из муки и воды.

Иван Алименко, эксперт по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств:

"Лучше выбирать выпечку с простым составом, из муки и воды, чтобы там не было лишнего масла. Это какие-то багеты, батоны, простые булочки, лаваши, простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла"

Наиболее опасны продукты из слоеного и песочного теста, в них зачастую содержатся жиры низкого качества.

Как правило, в такую выпечку добавляют спреды, много маргарина или смесь сливочного масла и маргарина. А в этом продукте содержится много вредящих организму трансжиров.

После термической обработки ситуация ухудшается в разы, добавленные масла "деформируются на химическом уровне и становятся опасными для здоровья".

Если сильно увлекаться печеньем, круассанами или булочками с таким составом, то появится не только лишний вес, но и грозные заболевания, вплоть до онкологии.

Иван Алименко:

"Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов. От лишнего веса тоже достаточно побочных эффектов. Это и диабет, и гипертония, и атеросклероз, и тромбы. Также может быть повышение холестерина, то есть увеличение в крови жиров высокой плотности"

Подобные последствия возможны только при неумеренном употреблении выпечки с трансжирами.

Если человек позволяет себе изредка и аккуратно полакомиться таким десертом, то никакой угрозы для здоровья в этом нет.