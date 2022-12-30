Филипп Киркоров рассказал, как его на съемках обгадил кролик

Король российской эстрады признался в конфузе на съемках «Новогоднего огонька», который принес ему удачу.

Символ наступающего года - кролик - обгадил дорогостоящий костюм Филиппа Киркорова. Но певец по этому поводу не переживает.

Более того, артист считает, что этот конфуз принес ему очень большую финансовую удачу.

После инцидента Киркоров практически сразу заключил серьезный контракт с известным банком, а также одной корпорацией в Интернете, сообщает Рамблер.

«Это принесет мне неплохие деньги. Потому не нужно пугаться какашек сверху!» — подчеркнул певец.

Артист признался, что верит в примету: если на тебя нагадило животное, это к деньгам. Певец также не сомневается, что кролики приносят удачу.