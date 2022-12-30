Экс-помощник Рейгана Бэндоу: США и НАТО врали Украине, что готовы заступаться за нее

Бывший специальный помощник президента США Рейгана Даг Бэндоу написал в своем материале для издания American Spectator, что защита интересов Украины не является первостепенным интересом для стран Запада.

По его словам, эти государства не будут рисковать собственной безопасностью ради Украины, хоть и обещали заступаться за нее.

Бэндоу отметил, что Украине также обещали членство в НАТО, но в течение 14 лет это обещание так и не было выполнено.

Автор считает, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.