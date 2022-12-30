Диетолог Ольга Перевалова объяснила, кому противопоказаны блюда, приготовленные из тыквы

Если человек здоров, то есть тыкву в любом виде ему можно хоть каждый день. Она вкусна и очень полезна, особенно для глаз и кожи. Но людям с определенными патологиями от тыквенных блюд лучше воздержаться.

По мнению диетолога Ольги Переваловой, в тыкве много каротиноидов, благотворно влияющих на состояние кожи и органов зрения.

Тыквенные семечки помогают выводить из организма гельминтов - проверенное народное средство.

И все же одинаково полезной для всех тыква быть не может.

Ольга Перевалова:

"Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента"

Людям, которые любят тыкву, надо знать, что она оказывает желчегонное действие. Вот поэтому овощ нужно с осторожностью употреблять лицам, имеющим проблемы с желчевыделением.

Также тыква может спровоцировать послабление стула, особенно у людей со слабым кишечником. Зато это будет очень кстати людям, страдающим запором.

Чтобы не навредить здоровью, нужно соблюдать рекомендуемую специалистами суточную норму порции тыквы: не более 200-300 граммов в день.